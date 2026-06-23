Política
Lei laboral. PS pede esclarecimentos à ministra e a Montenegro sobre entendimento com Chega
O líder parlamentar do PS pede à ministra do Trabalho e ao primeiro-ministro que esclareçam se houve um acordo com o Chega a redução da idade da reforma para os trabalhadores por turnos.
A informação foi avançada por André Ventura, em entrevista à CMTV, na noite de segunda-feira.
A RTP Antena 1 já pediu esclarecimentos ao Ministério do Trabalho.
Em declarações à RTP Antena 1, Eurico Brilhante Dias quer saber se André Ventura está a falar verdade.O líder do Chega assegurou na segunda-feira que negociou com a ministra do Trabalho a redução da idade da reforma para os trabalhadores por turnos e que Maria do Rosário Ramalho foi desautorizada por Luís Montenegro.
A RTP Antena 1 já pediu esclarecimentos ao Ministério do Trabalho.