Lei laboral. PS pede esclarecimentos à ministra e a Montenegro sobre entendimento com Chega

Lei laboral. PS pede esclarecimentos à ministra e a Montenegro sobre entendimento com Chega

O líder parlamentar do PS pede à ministra do Trabalho e ao primeiro-ministro que esclareçam se houve um acordo com o Chega a redução da idade da reforma para os trabalhadores por turnos.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
António Pedro Santos - Lusa

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A informação foi avançada por André Ventura, em entrevista à CMTV, na noite de segunda-feira.

Em declarações à RTP Antena 1, Eurico Brilhante Dias quer saber se André Ventura está a falar verdade. 
 O líder do Chega assegurou na segunda-feira que negociou com a ministra do Trabalho a redução da idade da reforma para os trabalhadores por turnos e que Maria do Rosário Ramalho foi desautorizada por Luís Montenegro. 

A RTP Antena 1 já pediu esclarecimentos ao Ministério do Trabalho.

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