Lei laboral sem acordo. Carneiro acusa Governo de falta de humildade democrática

É a reação de José Luís Carneiro ao desfecho das negociações da lei laboral. O líder socialista falou à margem da apresentação da candidatura a secretário-geral.



José Luís Carneiro considerou ainda que as expectativas criadas em torno das negociações saem frustradas.



"Pelos vistos, o Governo não se entende com os parceiros que são essenciais para conseguir viabilizar uma reforma, neste caso da legislação laboral", afirmou.



O líder do PS ironizou que pensava que o executivo liderado por Luís Montenegro não se entendia "apenas" com os socialistas e que, por isso é que não respondia às suas propostas.



"Mas, afinal, não se entendem também com outros parceiros que são essenciais para a dignificação da vida laboral e também para as condições de competitividade da nossa economia".



Questionado sobre a reunião relacionada com a proposta de legislação laboral realizada entre o Governo e parceiros sociais ter terminado sem acordo, tendo fonte do executivo afirmado que a UGT se mostrou "intransigente", o secretário-geral do PS colocou-se à parte dessa discussão.



"Só a UGT poderá responder a essa afirmação do Governo. Eu não estava nas negociações, sei é que o Governo, infelizmente, tem falta de humildade democrática e essa falta de humildade democrática está a ficar cara ao país", acusou.



José Luís Carneiro realçou ter sentido "alguma estupefação" por ter visto, "nos últimos dias, muitas expectativas de que se ia alcançar um acordo" e criticou o `timing` da reunião de hoje.



"Nunca é tarde, nunca é também demasiado cedo, mas no dia da tomada de posse do Presidente da República [realizar um encontro técnico de concertação social] pareceu pouco oportuno fazê-lo no dia de hoje".