Lei laboral. Ventura acusa Governo de ter mudado de posição "à última da hora"

Em declarações à RTP no programa “Grande Entrevista”, André Ventura garante que só não houve acordo na legislação laboral porque o primeiro-ministro, Luís Montenegro, travou um entendimento que havia entre o Chega e a ministra do Trabalho.





Ventura garantiu que procurou chegar a um entendimento para a descida da idade da reforma, mas afirmou que o primeiro-ministro "desautorizou a ministra do Trabalho e considerou que não se deve baixar a idade da reforma em nenhuma circunstância”.

O Chega ficou de fora do acordo do PSD e PS para a PSU. Ventura considera que o seu partido “ficou do lado certo da história”, afirmando que as pessoas “estão habituadas a partidos que se vendem sempre”.





O líder do Chega disse que "vai tudo ficar na mesma" em relação à PSU depois da aproximação entre o Governo e o PS.



Por esta razão, o Chega decidiu votar contra a proposta. “Nós entendemos que devíamos fazer valer a nossa palavra e mostrar ao Governo que temos convicções profundas”, disse Ventura, que salientou que o seu partido “conseguiu trazer para a negociação questões que estavam de fora da discussão”, nomeadamente a questão das férias e do trabalho por turnos.“Houve assuntos onde se conseguiu avançar, mas este não foi um deles”, disse Ventura durante a conversa com Vítor Gonçalves.