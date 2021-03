Leopoldo Rodrigues é o candidato do PS à Câmara de Castelo Branco

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Comissão Política Concelhia do PS de Castelo Branco refere que, após uma reunião com a Federação Distrital realizada na segunda-feira, na sede nacional do partido, foi proposto pelo presidente da concelhia, Arnaldo Brás, o nome de Leopoldo Rodrigues, como candidato socialista à Câmara Municipal.

"A proposta mereceu a aprovação da direção nacional do partido, bem como do presidente da Federação Distrital de Castelo Branco", lê-se na nota.

Segundo o comunicado, a direção do PS, bem como os presidentes da Concelhia e da Federação, consideram que Leopoldo Rodrigues "conhece bem o concelho e os albicastrenses, as suas necessidades e aspirações, e que tem a competência, a experiência e a capacidade de liderança que lhe permitem liderar uma candidatura ganhadora e exercer do cargo de presidente da Câmara".

Natural e residente em Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, de 57 anos, é licenciado em História, professor e atualmente diretor da Delegação do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Castelo Branco.

De acordo com o documento, "a direção do partido [PS] tem bem presente o contributo de Luís Correia [ex-presidente da câmara eleito pelo PS] para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da cidade e das freguesias e sabe da estima que os albicastrenses nutrem pelo mesmo".

"Considera Luís Correia um importante quadro do Partido Socialista e conta com ele para futuros desafios", refere a nota.

A 21 de julho de 2020, o Tribunal Constitucional, dando sequência a recursos do autarca após decisões do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco e do Supremo Tribunal Administrativo, confirmou a perda de mandato de Luís Correia, após este ter assinado, na qualidade de presidente da Câmara, dois contratos com uma empresa detida pelo seu pai.

Depois, já em 04 de fevereiro, o Tribunal de Castelo Branco absolveu Luís Correia, que estava acusado de prevaricação em coautoria com dois empresários, um deles o seu pai.

A Concelhia de Castelo Branco do PS vai reunir no dia 05 de abril, para discutir e aprovar a proposta de Leopoldo Rodrigues para encabeçar a lista à Câmara Municipal.

Nas eleições de 2017, o PS, liderado por Luís Correia, conquistou cinco mandatos, enquanto o PSD elegeu dois vereadores.