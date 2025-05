O deputado do PSD Hugo Carneiro nega ter feito qualquer ameaça à liberdade de imprensa. O social democrata insiste, ainda assim, que é importante saber quem divulgou informações sobre os clientes da Spinumviva. O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, garantiu na RTP3 que não partilhou dados de Montenegro fora do grupo de trabalho.