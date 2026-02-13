Líder da Distrital de Évora do PSD recandidata-se ao cargo

Em comunicado enviado à agência Lusa, Francisco Figueira explicou que se recandidata para "continuar a liderar" um projeto político de "construção de uma região mais próspera e justa e com oportunidades para todos" e de exigência pela concretização dos "desígnios impostos pela indispensável coesão territorial".

"Um compromisso que temos cumprido com máxima exigência e responsabilidade, com respostas concretas aos problemas dos alentejanos e o avanço objetivo de projetos que se aguardavam há décadas na região", afirmou.

Figueira deu como exemplos a conclusão do Hospital Central do Alentejo e do IP2 entre Évora e Estremoz, abertura do curso de Medicina em Évora, construção do Bloco de Rega de Reguengos de Monsaraz ou a concretização da Capital Europeia da Cultura Évora_27.

Advogado de profissão, Francisco Figueira, de 45 anos, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa e tem uma pós-graduação em Direito Bancário e em Legística e Ciências da Legislação, sendo quadro bancário desde 2006, sempre na área jurídica.

Além de presidente da Distrital de Évora do PSD, é também deputado por este círculo eleitoral, exercendo funções de vice-presidente da Comissão de Economia e Coesão Territorial e de 1.º secretário da Mesa da Assembleia da República, e é membro da Assembleia Municipal de Évora.

No comunicado, o líder desta distrital social-democrata considerou que "o ciclo político foi consolidado nas últimas eleições autárquicas", com o PSD a vencer cinco dos 14 municípios do distrito, depois de ter conseguido "o reforço da votação" nas legislativas de maio de 2025.

Estes resultados "responsabilizam o PSD pela governação do país e reforçam a nossa responsabilidade no cumprimento dos compromissos assumidos com o povo do Alentejo", sublinhou Francisco Figueira, que lidera a Distrital de Évora desde novembro de 2022.

A recandidatura conta com o apoio dos cinco presidentes de câmara eleitos pelo PSD no distrito de Évora, nomeadamente João Fortes (Mourão), Marta Prates (Reguengos de Monsaraz), David Galego (Redondo), Ricardo Videira (Vendas Novas) e Inácio Esperança (Vila Viçosa).

As eleições internas para núcleos, concelhias e órgãos distritais do PSD realizam-se em simultâneo em todo o país a 28 de fevereiro de 2026, uma mudança aprovada na última alteração dos estatutos do partido, no congresso de outubro de 2024.