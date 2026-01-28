Líder da distrital de Leiria do PSD anuncia voto em Seguro

"Eu, pessoalmente, e como caldense, e perante aquilo que são os dois candidatos à segunda volta, não tenho dúvidas em apoiar António José Seguro", disse hoje à agência Lusa Hugo Oliveira, também deputado eleito por Leiria, que na primeira volta votou em Luís Marques Mendes, o candidato apoiado pelo PSD.

Segundo Hugo Oliveira, que é vereador na Câmara das Caldas da Rainha, eleito nas últimas autárquicas, quando foi cabeça de lista social-democrata, o apoio a Seguro, que mora nas Caldas da Rainha, tem dois motivos.

"Em primeiro, pela ligação a um território como Caldas da Rainha e, em segundo, porque entre os dois candidatos, me parece ser o candidato mais preparado e que dá melhores garantias para presidir ao nosso país", adiantou o social-democrata.

Na eventualidade de António José Seguro vir a ser eleito chefe de Estado, o social-democrata acredita que vai, com toda a certeza, ser também "um aliado para matérias importantes para o concelho das Caldas da Rainha".

"Um Presidente da República que resida nas Caldas da Rainha fará com que aumente a segurança, que é um problema que temos [a insegurança]. Um Presidente da República que more no concelho será também um aliado para esta luta de conseguirmos o hospital do Oeste, porque será necessário ter, para o Presidente da República, os melhores cuidados de saúde perto da sua residência", adiantou.

Para Hugo Oliveira, estes são "mais dois motivos fundamentais" para o apoio a Seguro.

O presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse logo na noite eleitoral, em 18 de janeiro, que considerava que o espaço político do seu partido não estaria representado na segunda volta das eleições, pelo que não daria indicação de voto em qualquer dos candidatos que passaram ao segundo sufrágio.

"Não emitiremos nenhuma indicação nem é suposto fazê-lo. Faremos aquilo que foi também a vontade dos portugueses, o PSD foi escolhido para governar Portugal", acrescentou Luís Montenegro.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16,%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, com 11%.

À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2%, António Filipe (PCP) teve, 1,6% e Jorge Pinto (Livre) 0,6%, que ficou abaixo do cantor Manuel João Vieira que conseguiu 1%. O sindicalista André Pestana recolheu 0,2% e Humberto Correia 0,08%.