Mariana Leitão esteve reunida com o Conselho de Administração do hospital Amadora-Sintra, naquele que foi o primeiro ato público enquanto presidente do partido, para perceber as dificuldades nesta unidade hospitalar.



Mariana Leitão mostrou-se preocupada com a instabilidade que se vive no setor da saúde, sobretudo agora em agosto, um mês crítico no SNS, e diz que nada melhorou.