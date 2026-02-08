Líder do BE espera novo PR "alinhado com batalha da democracia"

"Estas eleições são um momento democrático muito importante e, por isso, o voto de toda a gente é igualmente muito importante e, portanto, com um sentido de reforço da democracia", disse José Manuel Pureza à agência Lusa, depois de votar, em Coimbra, para a segunda volta das presidenciais de hoje.

Nestas eleições, "de uma maneira especial, está em causa a luta pelos direitos, pela vida digna para toda a gente", acrescentou, expressando um desejo: "Espero, muito convictamente, que tenhamos um Presidente da República que esteja alinhado com essa batalha pela democracia".

José Manuel Pureza sublinhou que as eleições decorrem num "contexto de desastre para muitas pessoas" e disse esperar que os portugueses, "pese embora tudo quanto está a acontecer", se mobilizem para votar.

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o novo Presidente da República, num sufrágio que opõe António José Seguro a André Ventura, os dois mais votados em 18 de janeiro.

No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura, 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultados.