Líder do CDS apela a compromisso rápido com a TAP

O presidente do CDS comentou assim a última audição do ministro das Infraestruturas no Parlamento, onde Pedro Nuno Santos admitiu todos os cenários para a TAP, incluindo a insolvência da companhia aérea.



De visita a uma empresa que produz viseiras em Rio de Mouro, Sintra, Rodrigues dos Santos pediu critérios rígidos no apoio à TAP, mas que o Governo não desconfie da atual gestão da empresa.