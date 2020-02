Líder do CDS diz que partido não mergulhou o país "na instabilidade"

Francisco Rodrigues dos Santos destaca a maturidade e o bom senso dos deputados do partido, na questão da descida do IVA da eletricidade.



O líder do CDS diz que não quer fazer críticas diretas ao PSD, mas afirma que os centristas não colocam o país à beira da instabilidade política.



