Líder do Chega recebido por novo protesto

Com uma bandeira do povo romani às costas, um dos manifestantes, que se identificou como Beto Beethoven, liderou o coro de contestação.”, interroga-se, em declarações aos jornalistas. No grupo grita-se, a certa altura, pelo PS, mas também se aponta a outra força política. “O Montenegro não faz coligação com o Chega. O Montenegro é um grande homem”, dizem.





De lados opostos da estrada, os elementos da comunidade cigana e os apoiantes do Chega trocaram insultos. O ambiente tornou-se mais tenso com a chegada de André Ventura ao local, com os manifestantes a cuspirem em direção ao líder do Chega. A meio de declarações aos jornalistas, Ventura dirigiu-se ao protesto. “Vocês é que são racistas. Têm de trabalhar”, afirmou.

A caravana do Chega seguiu depois numa arruada em direção ao centro da cidade de Braga.









Reportagem de Teresa Borges