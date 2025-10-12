Política
Autárquicas 2025
Líder do PS acredita em boa participação eleitoral depois de campanha construtiva
José Luís Carneiro votou na Escola Alexandre Herculano, no Porto, esta manhã. Considerou que as escolhas para as autarquias locais são das mais importantes, com escolhas que condicionam o futuro da vida coletiva. Realça a mensagem que também ontem foi passada pelo presidente da República sobre o aproveitamento dos fundos comunitários.
Esse ciclo é um momento "decisivo para o futuro do país", considerando que a "campanha construtiva" irá contribuir para uma boa adesão eleitoral.
Considera que a campanha foi construtiva e colocou no centro do debate os temas centrais para as pessoas, como é o caso da habitação.