Líder do PS acusa Montenegro de tentar branquear caos nos exames nacionais

Líder do PS acusa Montenegro de tentar branquear caos nos exames nacionais

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou hoje o primeiro-ministro, Luís Montenegro, de branquear "o caos nos exames" nacionais do ensino secundário e de ter "medo do povo português", aconselhando-o a ouvir o país.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Miguel Pereira da Silva - Lusa

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"Aquilo que [Luís Montenegro] acabou de fazer trata-se da maior operação de branqueamento do que se passou com o caos nos exames deste Verão e na preparação do acesso ao ensino superior por parte dos alunos", afirmou.

O líder socialista reagia desta forma ao discurso do primeiro-ministro, Luís Montenegro, este domingo, no encerramento da 22.ª edição da Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre.

Durante uma visita à Feira de Agosto, em Grândola, no distrito de Setúbal, José Luís Carneiro sublinhou que "só mesmo a tentativa de branqueamento" no acesso ao ensino superior, justifica que Montenegro se tenha substituído "ao ministro da Educação para afirmar uma realidade que não existe na vida das pessoas".

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