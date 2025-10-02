Líder do PS assume "força tranquila" e confiança em Lisboa

Foto: Tiago Petinga - Lusa

"Há três ou há seis meses atrás, ninguém diria que o PS e Alexandre Leitão estariam nesta posição de terem hipótese de ganhar a Câmara Municipal [de Lisboa] e isso, desse ponto de vista, é um avanço", disse, em Estremoz, a propósito da sondagem publicada pela SIC/Expresso que demonstra um empate nas intenções de voto entre as duas principais candidaturas.



Mas, apesar da confiança vincada ao longo dos primeiros dias oficiais de campanha, José Luís Carneiro garante que os socialistas são também realistas na abordagem ao ato eleitoral: "Há uma dinâmica de campanha que vai levar os eleitores indecisos a fazerem as suas escolhas".



Antes, já o líder do PS tinha começado o dia com uma passagem por uma loja e oficina dos tradicionais bonecos de Estremoz - ou seja, as típicas figuras trabalhadas em barro que, desde 2017, têm distinção de Património Cultural Imaterial pela UNESCO.



Foi lá que, depois de uma chegada com mais de meia-hora de atraso, José Luís Carneiro recebeu umas das figuras mais emblemáticas, a Primavera de Estremoz: "Que seja também uma primavera para o PS”, disse o líder socialista, que aproveitou a visita para voltar a falar da necessidade de atração de investimento e da criação de riqueza no interior do país como receita para fixar populações.



Mas, porque são vários os concelhos do distrito onde o Chega ameaça as lideranças autárquicas do PS, o secretário-geral socialista quis também insistir na receita que acredita ser a mais eficaz para manter ou conquistar autarquias: "Soluções de política pública e modelos de governação que se devem adequar às necessidades concretas. Temos políticas muito claras”, disse José Luís Carneiro, que insiste que são necessárias respostas do Estado em matérias como a saúde, a habitação ou as infraestruturas.



Já durante a tarde, depois de passagens por Borba e Vendas Novas - onde se cruzou, ao almoço, com a líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, a quem, em tom espirituoso, convidou para "partilhar" a mesa, mas sem sucesso - o líder do PS esteve em Montemor-o-Novo, onde, numa ação de rua, afirmou estar "tranquilo" e "confiante" em surpresas positivas na noite eleitoral.



"Não estou a transpirar. Sabem como se chama isto? Tranquilidade. faço um auto-exercício para me manter sereno. É a chamada força tranquila", disse o líder socialista, que aponta a um bom resultado a 12 de outubro: "Se calhar ainda vou estar um bocadinho mais satisfeito do que estou hoje".