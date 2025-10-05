Líder do PS conta com ex-ministros na campanha e garante energia: "Corro por gosto"

Em Guimarães, o ex-ministro das Finanças de António Costa foi o convidado de destaque na tarde de apoio ao candidato Ricardo Costa, que, aponta o ex-autarca de Lisboa, vai ser uma "luz do futuro" de Portugal a partir da cidade-berço.





Fernando Medina aproveitou, no entanto, a presença no comício para, ao lado de José Luís Carneiro, criticar as políticas levadas a cabo por Luís Montenegro. "Em vez de qualificação, inovação, jovens, ciência, tecnologia e internacionalização, a agenda do Governo para a economia é uma reforma de retrocesso laboral. Nós confrontamo-nos com o que vemos no país, que é uma visão retrógrada e de retrocesso", disse.





"No momento em que vivemos, o que conta não é se temos candidatos que conhecem os ministros ou os tratam por tu. O que conta é ter os projetos certos", afirmou a socialista, que acrescenta: "O PS é e sempre foi o partido que mais valoriza o poder local democrático".





Mariana Vieira da Silva saudou ainda a disponibilidade do líder socialista, José Luís Carneiro, ao longo da campanha e dos meses de liderança do partido.





"Vemos-te em todos os cantos do país. Não sabemos bem como descansas nem quando. O que sabemos é que tens feito aquilo de que o PS precisa", disse a socialista, que, em Aveiro, ouviu o líder do PS garantir energia para a última semana de campanha: "Eu quero dizer-te que eu corro por gosto para servir os nossos ideais e os nossos valores".





Esta segunda-feira, a caravana socialista segue de manhã para Ovar, no distrito de Aveiro, num dia em que José Luís Carneiro passa ainda por Espinho e pela Nazaré, deixando para a noite um grande comício em Lisboa onde vai dar apoio à candidatura encabeçada por Alexandra Leitão.