Líder do PS/Açores apoia Seguro nas presidenciais para "equilibrar sistema politico"

"António José Seguro protagoniza a única candidatura que cumpre um conjunto de objetivos que para mim são fundamentais para o país. Por um lado, preserva a estabilidade política, por outro preocupa-se com o regular funcionamento das instituições", afirmou Francisco César à agência Lusa.

A posição surge depois de o presidente do PS/Açores ter revelado na terça-feira, durante a reunião da Comissão Política Nacional, que irá votar favoravelmente a proposta do secretário-geral e do presidente do PS para que o partido apoie António José Seguro.

A proposta de apoio a Seguro apresentada por José Luís Carneiro e Carlos César vai ser discutida na próxima reunião da Comissão Nacional, marcada para domingo, em Penafiel.

Para Francisco César, a candidatura do antigo secretário-geral socialista à presidência da República pode "equilibrar o sistema político", que hoje encontra-se "profundamente desequilibrado" já que os "principais centros de poder estão na mão da direita".

"Importa equilibrar a balança. Eu acredito que António José seguro é o único que pode permitir equilibrar essa balança quando comparámos com outros candidatos presidenciais", vincou.

Questionado sobre se a esquerda se deveria unir nas próximas presidenciais, o também deputado na Assembleia da República salientou que a candidatura de Seguro "não se fica apenas pela esquerda política", mas estende-se a "todas as pessoas que acreditam no equilíbrio dos poderes".

"Precisamos de um Presidente da República ao centro. António José Seguro é alguém que permitirá fazer pontes com a esquerda, fazer pontes com a direita, rejeitar os extremíssimos e cumprir a nossa Constituição", reforçou.

Na terça-feira, fonte do partido avançou à Lusa que o secretário-geral e o presidente do PS vão propor à Comissão Nacional socialista de domingo o apoio a António José Seguro nas eleições presidenciais

Esta reunião do órgão máximo entre congressos vai decidir sobre o apoio do PS nas presidenciais de janeiro do próximo ano, assim como analisar os resultados autárquicos das eleições de domingo.

O ex-secretário-geral do PS António José Seguro anunciou, em 03 de junho, que seria candidato a Presidente da República, considerando que o país precisa "de mudança e esperança numa vida melhor", numa altura em que falta estabilidade e confiança.

Nos Açores, o presidente do PSD/Açores e do Governo Regional já declarou apoio a Luis Marques Mendes nas presidenciais de 2026.