Líder do PSD acusa Governo de falhanço total no processo de descentralização

No encerramento do Encontro de Autarcas Social-Democratas, em Castro Daire, no distrito de Viseu, Luís Montenegro afirmou que o Governo dececionou o país e que o processo de descentralização, apresentado como a grande reforma do Estado, "é um logro".





"O primeiro-ministro e o Governo disseram ao país há sete anos atrás que a descentralização era a grande reforma do Estado", referiu Montenegro, em declarações registadas pela jornalista Fátima Pinto.