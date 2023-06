Líder do PSD ameaça retirar confiança às secretas portuguesas

O líder do PSD enviou uma carta ao primeiro-ministro a ameaçar retirar a confiança às secretas portuguesas. Luís Montenegro exige duas demissões: a do Ministro João Galamba por ter mentido no parlamento e da Secretária Geral do SIRP por ter accionado os meios do SIS perante um caso de alegado abuso de poder do Governo.