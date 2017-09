Partilhar o artigo Líder do PSD apela ao Governo a que tenha " parcimónia, cuidado e escrúpulo" Imprimir o artigo Líder do PSD apela ao Governo a que tenha " parcimónia, cuidado e escrúpulo" Enviar por email o artigo Líder do PSD apela ao Governo a que tenha " parcimónia, cuidado e escrúpulo" Aumentar a fonte do artigo Líder do PSD apela ao Governo a que tenha " parcimónia, cuidado e escrúpulo" Diminuir a fonte do artigo Líder do PSD apela ao Governo a que tenha " parcimónia, cuidado e escrúpulo" Ouvir o artigo Líder do PSD apela ao Governo a que tenha " parcimónia, cuidado e escrúpulo"