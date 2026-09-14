Líder parlamentar da IL acusa PSD de "empatar o país" e Governo de tentar "comprar os votos dos portugueses"

Críticas feitas no Porto, no arranque das jornadas parlamentares da IL, dedicadas às reformas que os liberais consideram necessárias para o país, em áreas como a saúde, a fiscalidade, a segurança social ou a reforma do Estado.



“Portugal não está ingovernável. O problema de Portugal, neste momento, é que está irreformável”, afirmou Mário Amorim Lopes, que identificou uma “maioria dos empatas”, referindo-se a PSD, PS e Chega: “Há um conjunto de partidos em Portugal que são os empata-nação”.



No mesmo sentido, o líder da bancada liberal no parlamento, considera que a atual disputa política é entre “reformistas” e “empatas, que querem deixar tudo como está”.



Mário Amorim Lopes dirigiu-se em particular ao PSD e ao Governo de Luís Montenegro, que acusou de ter prometido reformas, mas não ter concretizado mudanças estruturais ao fim de dois anos.



“O PSD diz que quer reformar. Foi essa a posição de Luís Montenegro nas diversas eleições e, enquanto primeiro-ministro, diz que sim, que quer transformar o país, que sim, quer reformar, mas depois, na prática, na hora da verdade, logo se vê”, afirmou.



E acrescenta: “E mais, faz algo ainda mais grave, que é, depois, tenta comprar os votos dos portugueses”, acusou o líder parlamentar da IL, considerando que os aumentos extraordinários de pensões e reduções de IRS não respondem aos problemas estruturais do país: "Foi uma autêntica rifa eleitoral, mas, para rifas eleitorais, já tínhamos António Costa, já tínhamos o Partido Socialista". IL promete propostas de reformas para o final do ano e saúda Passos Coelho



Questionado sobre o calendário de medidas dos liberais, Mário Amorim Lopes garantiu que a IL vai apresentar várias propostas de reforma entre o final deste ano e o início de 2027.



“Nós temos um plano ambicioso, a nossa ambição para o país é grande de apresentar várias reformas agora no final do ano e no início de 2027”, disse, assinalando que uma proposta de reforma do sistema fiscal será apresentada “em breve” e que estão em curso trabalhos para apresentar propostas de reforma da justiça e da segurança social.



Sobre a posição da IL perante o próximo Orçamento do Estado, Mário Amorim Lopes recusou antecipar a estratégia negocial, mas insistiu na necessidade de reformas.



“O Orçamento do Estado é um momento muito importante e iremos falar sobre ele. Sobre a posição negocial da IL, não é o momento”, afirmou.



Quanto ao regresso de Pedro Passos Coelho e ao trabalho que o ex-líder do PSD e antigo primeiro-ministro está a fazer para apresentar propostas de reformas, o líder parlamentar da IL saúda a iniciativa.



"Nós saudamos todas as pessoas, seja Pedro Passos Coelho ou seja quem for, que digam que o país precisa de reformas. É essa a nossa mensagem, a mensagem da IL. Portanto, são todos bem-vindos a essa necessidade de mudar o país", disse.

