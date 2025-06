Liga das Nações. Marcelo e Montenegro viajam para a Alemanha

Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro seguem juntos para Estugarda para participar, também, numa festa da comunidade portuguesa.



Foi a forma encontrada pelo Presidente para estar junto da diáspora, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal.



Ao contrário dos outros anos, as comemorações oficiais do 10 de junho junto das comunidades portuguesas foram canceladas devido à situação política no país.