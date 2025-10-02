Lisboa. Sondagem aponta empate técnico entre Alexandra Leitão e Carlos Moedas

A candidata do PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN, Alexandra Leitão, tem 36% das intenções de voto. O atual presidente, Carlos Moedas, que encabeça a coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal surge logo de seguida com 35% das intenções de voto.



A diferença é mínima e traduz-se num empate técnico por se encontrar dentro da margem de erro. A hipótese de uma maioria absoluta parece estar, assim, afastada na Câmara da capital.



O Chega surge como terceira força política (12%) e a CDU como quarta (8%). A quinta força política nesta sondagem é a “Democrática Aliança - Coligação PPM/PTP”. “Este é um resultado que causa surpresa e merece ser destacado”, lê-se no relatório, que ressalva que pode ser consequência de um engano dos participantes que fizeram confusão entre “Democrática Aliança” e “Aliança Democrática”.



Caso tenha sido engano, o CESOP- Católica diz que “a ordem dos lugares cimeiros desta sondagem será a inversa”, uma vez que a maioria destes eleitores votou AD nas legislativas.



“Em qualquer dos casos o resultado desta sondagem (empate entre Leitão e Moedas) mantém-se”, sublinha o relatório.



A distribuição de intenções de voto desta sondagem levaria a que as coligações “Viver Lisboa” e “Por ti, Lisboa” obtivessem entre seis a oito mandatos. O Chega elegeria dois vereadores e a CDU ficaria muito provavelmente com um, com a possibilidade de chegar a dois.



Quando questionados sobre quem acham que vai ganhar a corrida à Câmara de Lisboa, os entrevistados não são tão indecisos e a maioria (51%) concorda que será Carlos Moedas. Apenas 19% votou em Alexandra Leitão.

Inquiridos dão nota “suficiente” a Moedas

A maioria dos inquiridos nesta sondagem (42%) avaliou este último mandato de Carlos Moedas na Câmara de Lisboa como “suficiente”. Vinte e dois por cento avaliaram como “mau”, 19% como “bom” e apenas dois por cento como “muito bom”.



Os resultados permitem concluir que eleitores com intenção de voto na coligação liderada pelo PS e eleitores que tencionam votar CDU manifestam avaliação média claramente negativa relativamente ao mandato de Moedas.



“Eleitores que tencionam votar na coligação liderada pelo PSD têm uma avaliação média idêntica à avaliação média dos eleitores da Democrática Aliança, o que reforça a hipótese de engano dos inquiridos”, sublinha o relatório.



Em relação à atuação do presidente da Câmara de Lisboa no caso do acidente com o elevador da Glória, os inquiridos mostram-se divididos: 33% considera que Carlos Moedas “esteve bem” e 32% que “esteve mal”. Dezasseis por cento consideram que Moedas esteve “muito mal” e apenas 4% considera que esteve “muito bem”.



Por sua vez, questionados sobre a atuação de Alexandra Leitão neste mesmo caso, a maioria (36%) disse não saber responder e 27% respondeu que “esteve bem”.



A sondagem também questionou os lisboetas sobre quais os principais problemas da cidade. Sem surpresas, 70% dos entrevistados indicam que a habitação é o principal problema de Lisboa.



A higiene urbana destaca-se como o segundo problema mais vezes referido, seguindo-se a imigração, a saúde e a mobilidade.



Ficha Técnica



Este inquérito foi realizado pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2025. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes e recenseados no concelho de Lisboa. Foram selecionadas seis freguesias do concelho de modo a que as médias dos resultados eleitorais das eleições autárquicas de 2013, 2017 e 2021 nesse conjunto de freguesias (ponderado o número de inquéritos a realizar em cada uma) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados ao nível do concelho de cada uma das cinco listas mais votadas. Os domicílios em cada freguesia foram selecionados por caminho aleatório e foi inquirido em cada domicílio o próximo aniversariante recenseado eleitoralmente no concelho. Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1066 inquéritos válidos, sendo 57% dos inquiridos mulheres. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários, freguesia e voto nas legislativas 2025. A taxa de resposta foi de 32%. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1066 inquiridos é de 2,9%, com um nível de confiança de 95%.

