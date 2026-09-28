Política
Lisboa tem TVDE e Tuc-Tuc a mais, alerta Moedas
O presidente da Câmara de Lisboa afirmou esta manhã na 8.ª Cimeira do Turismo Português que há um excesso de TVDE e de Tuc-Tuc na cidade. Carlos Moedas pede mesmo ajuda ao ministro da Economia para regular este setor.
O autarca de Lisboa chama para a atenção que as condições que estes serviços apresentam ao cidadão, não dignificam a cidade onde trabalham.
A 8.ª Cimeira do Turismo Português é promovida pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP) e subordinada ao tema "Portugal e Turismo uma relação de Crescimento".