Lisboa tem TVDE e Tuc-Tuc a mais, alerta Moedas

Lisboa tem TVDE e Tuc-Tuc a mais, alerta Moedas

O presidente da Câmara de Lisboa afirmou esta manhã na 8.ª Cimeira do Turismo Português que há um excesso de TVDE e de Tuc-Tuc na cidade. Carlos Moedas pede mesmo ajuda ao ministro da Economia para regular este setor.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Mário Cruz - Lusa (arquivo)

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O autarca de Lisboa chama para a atenção que as condições que estes serviços apresentam ao cidadão, não dignificam a cidade onde trabalham. 
Carlos Moedas defendeu ainda que há excesso de turismo em algumas zonas da cidade, mas não em toda a cidade de Lisboa.

A 8.ª Cimeira do Turismo Português é promovida pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP) e subordinada ao tema "Portugal e Turismo uma relação de Crescimento".
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