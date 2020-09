Lista da direcção nacional do Chega. Não há duas sem três

A primeira chumbou por dez votos e a segunda lista de André Ventura voltou a ser chumbada com 219 delegados a dar o "sim" e 121 o "não".





O líder do partido, André Ventura, visivelmente emocionado quando subiu ao palco após o novo “chumbo”, abandonou o espaço para preparar, pela 3.ª vez, uma lista para a direção nacional, que será submetida ainda hoje a votação dos delegados da II Convenção Nacional do partido.

"Eu pedirei ao presidente da Mesa que suspenda novamente os trabalhos e apresentarei uma nova lista", anunciou o deputado único e candidato presidencial, depois de muita insistência da plateia, que o interrompeu diversas vezes com gritos pelo seu nome e pedidos para que não abdicasse da liderança do partido.





André Ventura foi reeleito em diretas há escassas duas semanas com 99% dos votos dos militantes.