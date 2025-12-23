Lista de candidatos à Presidência da República encolheu

No acórdão divulgado nesta terça-feira, o TC justifica a decisão em relação a cada um dos casos.





No que respeita a Joana Amaral Dias, é referido que não constava do processo "o certificado de nacionalidade portuguesa originária emitido pela Conservatória dos Registos Centrais; documento comprovativo de que está no gozo de todos os direitos civis e políticos; bem como o número de declarações de propositura legalmente exigido, uma vez que apenas se encontravam regularmente instruídas, devidamente assinadas e com a certidão de inscrição do subscritor no recenseamento eleitoral, apensada à declaração de propositura respetiva, as declarações de propositura de 1575 cidadãos eleitores".





Em relação a Ricardo Sousa, o TC aponta que faltava no processo "o número de declarações de propositura legalmente exigido, uma vez que apenas se encontravam regularmente instruídas, devidamente assinadas e com a certidão de inscrição do subscritor no recenseamento eleitoral, apensada à declaração de propositura respetiva, as declarações de propositura de 3761 cidadãos eleitores".





Quanto a José Cardoso, é afirmado que do processo "não constava o número de declarações de propositura legalmente exigido, uma vez que apenas se encontravam regularmente instruídas, devidamente assinadas e com a certidão de inscrição do subscritor no recenseamento eleitoral, apensada à declaração de propositura respetiva, as declarações de propositura de 7265 cidadãos eleitores".





No mesmo acórdão, o Tribunal recorda que notificou os mandatários das três candidaturas em causa para "no prazo de 2 dias, virem suprir as irregularidades identificadas".





As notificações foram feitas a 19 de dezembro e verificou-se que "até às 16 horas do dia de ontem, 22 de dezembro", não foram corrigidas as referidas irregularidades.





Assim sendo, o TC anunciou “não admitir” estas três candidaturas, pelo que a lista de candidatos às eleições de 18 de janeiro se reduz de 14 para 11.

Ainda assim, serão as eleições presidenciais com mais candidatos na história da democracia portuguesa. Até ao momento, as mais disputadas tinham sido em 2016, com dez candidatos.A primeira volta das eleições presidenciais realiza-se em 18 de janeiro.