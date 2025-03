Listas da CDU: Raimundo em Lisboa, Bernardino em Beja

Esta é a segunda vez em que Paulo Raimundo vai a eleições legislativas como cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, depois de ter sido eleito pela primeira vez deputado em 2024 nessa mesma posição.Antes de Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP desde 2022, a lista da CDU ao círculo eleitoral de Lisboa tinha sido encabeçada desde 2005 pelo anterior secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa.Além de Paulo Raimundo, a CDU (coligação integrada por PCP e PEV) anunciou também os cabeças de lista em dez círculos eleitorais, entre os quais Bernardino Soares, que irá ser o “número um” da coligação em Beja.Presidente da Câmara Municipal de Loures entre 2013 e 2021 e líder parlamentar do PCP entre 2001 e 2013, Bernardino Soares tinha encabeçado a lista da CDU no círculo eleitoral de Santarém nas últimas legislativas, não tendo alcançado a eleição.Nas últimas legislativas, tinha sido o então deputado João Dias a apresentar-se a legislativas como cabeça de lista por Beja, mas não conseguiu ser eleito por cerca de 1.400 votos, a primeira vez na história da democracia portuguesa em que a CDU não conseguiu eleger neste círculo eleitoral. João Dias é atualmente candidato à Câmara Municipal de Serpa nas autárquicas de outono.Neste primeiro lote de candidatos divulgados pela CDU, figura também o atual deputado Alfredo Maia, que volta a ir a legislativas como cabeça de lista no Porto, à semelhança do que já tinha acontecido em 2024. Nessa ocasião, Alfredo Maia tinha sido o único representante da CDU eleito no Porto, com 2,36% dos votos.Na nota biográfica divulgada pela coligação, refere-se que Alfredo Maia, jornalista, foi membro do Conselho de Redação do “Jornal de Notícias” e do “Primeiro de Janeiro”, além de ter sido igualmente dirigente do Sindicato dos Jornalistas. Foi deputado nas últimas duas legislaturas.Em Santarém, círculo no qual a CDU elegeu deputados pela última vez em 2019, a coligação escolhe desta vez Inês Santos, que se vai estrear como cabeça de lista em legislativas. Inês Santos sucede assim como “número um” por Santarém a Bernardino Soares (2024) e a António Filipe (que foi encabeçou a lista por Santarém desde 2009, com exceção de 2024, em que foi eleito como “número dois” por Lisboa).De acordo com a nota biográfica da CDU, Inês Santos, com 40 anos, é operária industrial, membro do Comité Central do PCP e delegada do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabaco (SINTAB).Entre os nomes hoje divulgados, consta também o da professora e investigadora Sandra Cardoso, que vai ser cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Braga, à semelhança do que já tinha acontecido em 2024, em que não alcançou a eleição.Outro nome que volta a ir às urnas é o do biólogo e escritor Alexandre Hoffman Castela, com 36 anos, que, tal como em 2024, volta a ser “número um” da CDU em Viseu.Também o advogado Fernando Teixeira, 30 anos, volta a encabeçar a lista da coligação em Coimbra, como nas últimas legislativas, assim como Joana Carvalho, investigadora de 46 anos, “número um” pelo círculo eleitoral da Europa.A CDU divulgou ainda os candidatos pelos círculos eleitorais da Guarda (Catarina Costa) e Fora da Europa (Ana Oliveira).Nas últimas eleições legislativas, em 10 de março de 2024, a CDU obteve 3,17%, elegendo quatro deputados (dois por Lisboa, um pelo Porto e outro por Setúbal), atingindo um mínimo histórico.Foram eleitos na altura Paulo Raimundo e António Filipe (ambos por Lisboa), Paula Santos (Setúbal) e Alfredo Maia (Porto).





(Com Lusa)