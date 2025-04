Foto: João Marques - RTP

O presidente do Chega visitou uma esquadra da PSP na Parede e disse que na próxima legislatura vai propor amnistia para polícias condenados por crimes cometidos em serviço, incluindo homicídios.



Numa altura em que as listas às legislativas já estão fechadas, André Ventura diz que vai manter Cristina Rodrigues, que é acusada do crime de dano informático.