Foto: Nuno Patrício - RTP

Já depois de a reunião da cúpula do PS ter aprovado as listas para as eleições legislativas, Sérgio Sousa Pinto deixou de ser candidato.

A notícia foi avançada pelo Observador. A RTP confirmou que Sérgio Sousa Pinto comunicou à direção do partido que está fora da lista às legislativas de Maio.



Terá manifestado discordância em relação os nomes que fazem parte do topo da lista por Lisboa, ou seja, Mariana Vieira da Silva, Miguel Cabrita e Edite Estrela.



Sérgio Sousa Pinto figurava no quarto lugar.