Livre acusa PS de não ter estratégia política

" e quando não se tem clareza, diz o porta-voz do Livre, não se mobiliza as pessoas.

É difícil de eleger um deputado em Santarém, ainda assim, Rui Tavares deixa o desejo de tirar um deputado à extrema direita.





Numa ação, em Constância, Rui Tavares também não poupa o governo criticando o programa "água que une" que, no entender do Livre, destroi a natureza para salvar a cultura intensiva. E, por isso, desafia o governo a concentrar-se em combater as perdas de água.