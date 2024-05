Livre. Cabeça de lista às europeias quer partido a eleger dois eurodeputados e pede "coragem" à UE

"Somos o partido das utopias, mas esta é uma realidade. Nós todos - todas e todos juntos - da Costa de Caparica até Bruxelas, vamos conseguir uma delegação do LIVRE na Europa", disse o dirigente no 14º congresso do Livre, que termina hoje na Costa de Caparica, no concelho de Almada, distrito de Setúbal.

Para o candidato, "o tempo da coragem chegou".

"Chegou, porque temos hoje oportunidade de eleger para o Parlamento Europeu. Chegou, porque temos hoje o poder de contribuir para um Grupo Verde no Parlamento Europeu.", salientou.

Francisco Paupério adiantou que depois de hoje, com a aprovação do programa eleitoral, o Livre tem "um mandato para mudar a União Europeia".

"Hoje, mais do que nunca, é esta a coragem que falta ao Parlamento onde a defesa da ecologia está em perigo", frisou.