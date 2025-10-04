Livre chama para si quarto lugar na política portuguesa e critica IL

As palavras não são tão duras como as que dirige ao Chega, mas o porta-voz do Livre quer assumir-se como o quarto partido em Portugal e distanciar-se dos liberais.





Considera que "poderia ser muito interessante haver em Portugal um partido liberal como existe pela Europa fora", que se pautasse pela defesa de "direitos fundamentais", mas a Iniciativa Liberal "não é isso e cada vez menos é isso", lamenta Tavares.





O líder do partido da papoila até considera que "" políticos com os ideais dos "" e que, nesse caso, haveria lugar a diálogos mais construtivos., já que também há espaço para criticar os antigos líderes da IL.

Apesar de IL e Livre partilharem eleitorado, como mostram os estudos feitos sobre quem vota num e noutro partido, Tavares considera que há diferenças fundamentais e acredita que o próximo dia 12 de outubro vai provar que o Livre é o quarto partido português e um partido com força autárquica.





O porta-voz do Livre disse na sexta-feira à noite no Porto - e para o maior comício do Livre desta campanha, com cerca de uma centena de pessoas - que "o Livre é um partido autárquico" que não concorre "como passatempo".





Repetiu a ideia este sábado em Faro, ao apresentar a candidatura de Adriana Marques Silva à Câmara e de Rodrigo Teixeira à Assembleia Municipal.

, Rui Tavares juntou-se ao antigo eurodeputado bloquista José Gusmão numa visita pelo centro da cidade, guiado pela candidata independente à Câmara Ana Poeta e pelo candidato bloquista à Assembleia Municipal Carlos Martins.