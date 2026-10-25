Livre considera intervenção policial "absolutamente inaceitável" em democracia

Livre considera intervenção policial "absolutamente inaceitável" em democracia

A porta-voz do Livre considera que esta noite "foi especialmente violenta" e que um estado democrático é "absolutamente inaceitável". perante uma "manifestação pacífica".

RTP /
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"O que aconteceu esta madrugada foi absolutamente inaceitável", afirmou à RTP Notícias Isabel Mendes Lopes. "Numa democracia, nós não podemos assistir a cenas como o que aconteceu hoje em Lisboa e no Porto".

A porta-voz do Livre sublinhou que a "democracia perde-se quando há violência de Estado sobre os cidadãos".

O pior, segundo Isabel Mendes Lopes, é ter sido uma "violência planeada e que foi deliberada".

Faltam explicações do primeiro-ministro e uma posição assumida pelo presidente da República, considerou ainda.

"Tudo isto foi planeado para avançar contra manifestantes pacíficos".

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