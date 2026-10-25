Política
Livre considera intervenção policial "absolutamente inaceitável" em democracia
A porta-voz do Livre considera que esta noite "foi especialmente violenta" e que um estado democrático é "absolutamente inaceitável". perante uma "manifestação pacífica".
A porta-voz do Livre sublinhou que a "democracia perde-se quando há violência de Estado sobre os cidadãos".
O pior, segundo Isabel Mendes Lopes, é ter sido uma "violência planeada e que foi deliberada".
Faltam explicações do primeiro-ministro e uma posição assumida pelo presidente da República, considerou ainda.
"Tudo isto foi planeado para avançar contra manifestantes pacíficos".