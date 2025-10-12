Livre considera "mau sinal" abstenção superior à das legislativas

"Em relação às legislativas, a abstenção aumenta, o que é um mau sinal, porque, de facto, estas eleições autárquicas são umas eleições muito importantes", lamentou Isabel Mendes Lopes, em declarações aos jornalistas, no Teatro Thalia, local escolhido pelo Livre para a noite eleitoral das autárquicas.

A taxa de abstenção nas eleições legislativas de 18 de maio situou-se nos 41,7%, subindo em relação há um ano, mas mantendo-se mais baixa do que em todas as outras anteriores legislativas até 2009.

A líder parlamentar do Livre salientou que neste sufrágio os eleitores decidem "quem é que vai governar a nossa terra, quem é que vai decidir o destino da nossa terra, desde a freguesia à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal".

"Portanto, são eleições de facto muito importantes e, nesse aspeto, lamentamos a taxa de abstenção a continuar alta e ser até mais alta do que nas legislativas", acrescentou.

Isabel Mendes Lopes manifestou-se expectante pelos primeiros resultados, que o Livre irá aguardar, disse.

A noite eleitoral do partido está a decorrer no Teatro Thalia, em Lisboa, e Rui Tavares deverá chegar pelas 19:45.

A taxa de abstenção nas eleições autárquicas de hoje ficará entre 43% e 48,3%, de acordo com projeções divulgadas pela RTP, pela SIC e pela CNN Portugal.

A taxa de abstenção em eleições autárquicas tem estado acima dos 40% desde 2009 e há quatro anos registou-se a segunda mais alta percentagem, 46,35%, um pouco abaixo do valor recorde de 47,4% atingido em 2013.

A afluência às urnas para as eleições autárquicas de hoje até às 16:00 situava-se em 43,42%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, valor superior ao registado à mesma hora há quatro anos.