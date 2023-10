Livre critica ausência de um fundo de emergência para a habitação

Rui Tavares, do Livre, acredita que as medidas do OE2024 para conter a escalada dos juros estão mal desenhadas, já que "não vão buscar à banca a resolução de um problema que a banca em Portugal criou".

Além disso, o deputado considera que a "emergência na habitação" implica a criação de um fundo de emergência financiado com as vendas de imobiliário de luxo "a milionários não contribuintes e não residentes que procuram Portugal", algo que não consta no orçamento.



"Portugal é neste momento o país da União Europeia mais procurado por milionários estrangeiros. São basicamente insensíveis ao aumento dos preços, podem pagar um milhão por uma casa no centro de Lisboa, Porto ou outra cidade", pelo que "deve ser taxada essa transação de forma a que uma parte vá para este fundo de emergência na habitação", pede Rui Tavares.