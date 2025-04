Livre defende "compromisso histórico" à esquerda

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma manifestação da CGTP, em Lisboa, Rui Tavares defendeu que deve "haver um compromisso histórico" para que a esquerda, um "programa comum" em que há temas "intocáveis" como a defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e "não vai ter privatizações", e que "vai haver mais investimento público na área do ensino"

Esse entendimento de esquerda também deve alargar-se, disse o deputado, ao investimento na área das infraestruturas, nos trabalhadores da administração pública e a uma posição comum na transição ecológica.

Na "área europeia e internacional" disse que o Livre e esquerda devem bater-se "para que haja flexibilidade nos investimentos sociais e na transição ecológica a nível europeu", entendendo-se também no reconhecimento da independência da Palestina e no apoio à Ucrânia.

"Com este programa, com estes mínimos, com este chão comum, nós podemos ir mais além. E estou a crer que se essa mensagem for passada, pode fazer mexer as sondagens e pode fazer mexer as eleições", afirmou o deputado do Livre.

Na sexta-feira, Rui Tavares insistiu na disponibilidade para fazer parte de um governo liderado pelos socialistas e acrescentou que, para haver condições de governabilidade à esquerda, o "PS deve procurar ter mais votos e mais mandatos do que a AD e o Livre procurar ter mais votos e mais mandatos do que a Iniciativa Liberal".

Tavares estabeleceu o objetivo de aumentar o grupo parlamentar nas próximas legislativas e instou o PS a conquistar votos ao centro para garantir a governabilidade.