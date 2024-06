Livre defende mais apoios europeus para associações de animais

No final de uma campanha muito focada no ambiente e na conservação da natureza, Francisco Paupério não quis esquecer os animais e reservou o último dia para destacar esse tema.

Numa entrevista ao `podcast` do humorista Guilherme Geirinhas, "Bom Partido", já tinha contado que tem duas cadelas de grande porte, que até já se juntaram a ele na campanha, mas descreveu-se como uma `crazy cat lady`, um amante de gatos.

Por isso, quando hoje visitou a União Zoófila, em Lisboa, mostrou estar tão ou mais à vontade com os animais do que em qualquer arruada ou contacto com a população ao longo das últimas duas semanas.

Aquela instituição acolhe centenas de cães e gatos, um trabalho que custa, em média, cerca de meio milhão de euros por ano e os apoios proveem quase todos de donativos.

"O que recebemos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas é uma gota no oceano das nossas despesas", contou Dulce Neto, uma das voluntárias.

Em declarações aos jornalistas no final da visita, Francisco Paupério lamentou a falta de apoios europeus para apoiar o bem-estar animal.

"O problema é que não há fundos europeus que cheguem a estas associações para proteger o bem-estar animal e estamos ainda muito dependentes das pessoas, do serviço voluntário e de donativos. A União Europeia e o parlamento têm uma responsabilidade de proteger estes animais", defendeu.

Depois e ter estado com os animais -- com comprovavam as marcas das patas dos cães e das unhas dos gatos na camisa -- o candidato elogiou o trabalho da União Zoófila e sublinhou a importância do seu papel que diz não ter o reconhecimento que merece.

"São, muitas vezes, estas associações que prestam estes serviços locais, que ajudam no resgate animal. Fazem uma parte social e não são recompensados pelas políticas locais e nacionais", acrescentou.

Questionado sobre a proposta do PAN, que defende a criação de um comissário europeu para o Bem-Estar Animal, o candidato do Livre disse que era necessário perceber se isso seria possível com a nova disposição de comissários, mas acrescentou que o mais importante não é a existência dessa figura específica.

"Temos de ter um comissário que realmente respeite o bem-estar animal e que tenha em consideração o bem-estar animal. Para nós, isso é o mais importante", acrescentou.