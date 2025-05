Livre garante: Comissão de inquérito ao caso Spinumviva é para manter

Este é um espaço que recebe os animais que ninguém quer adotar. É uma espécie de santuário onde os mais velhos de quatro patas podem terminar a vida cheios de mimos. O porta-voz do Livre deixou-se seduzir pelo Félix, um gato listrado, e mostrou que gosta de gatos, que, no seu entender, têm um pouco de anarquistas, são seres livres e sabem o que querem.

Tal como eles, Rui Tavares também deixou claro o que pretende: mesmo se Luís Montenegro vencer as eleições, não vai deixar cair a comissão de inquérito ao caso Spinumviva. Ela é mesmo para avançar até mesmo se o Partido Socialista, que teve a ideia, desistir.





O porta-voz do Livre, numa reação ao facto do candidato da AD e primeiro-ministro ter ficado incomodado com as perguntas dos jornalistas em torno da empresa que tinha e que levou à queda do governo, disse que é uma "péssima notícia para Portugal, uma péssima notícia para a liberdade de imprensa".