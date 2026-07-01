Livre leva prontidão em época de incêndios a debate: "É um desafio permanente que o país tem pela frente"

O partido marcou para esta quarta-feira, no Parlamento, uma interpelação ao executivo sobre a época de incêndios e pede a presença dos ministros da Administração Interna e da Agricultura.“Nós vamos ter este debate num dia onde vários pontos do território nacional estarão perto dos 40 graus ou até acima. Sabemos que as nossas cidades não estão preparadas para estas temperaturas, sabemos que as nossas casas não estão preparadas para estas temperaturas”, sublinha o deputado Jorge Pinto em declarações à RTP Antena 1.O Livre quer alertar o Governo para a necessidade de ter um país preparado em vários setores, que “não corre atrás do prejuízo” e antecipa os desafios provocados pelas alterações climáticas, mas também saber “com o que pode contar” no que diz respeito ao estado de prontidão no terreno face a um “verão que se antecipa muito difícil”.“Queremos saber com o que é que os portugueses podem contar em termos de meios, em termos de pessoas no terreno, em termos da limpeza já feita, em particular na zona Centro do país, tão afetada pelas tempestades no início do ano”, concretiza Jorge Pinto, defendendo que, quase meio ano após a passagem do 'comboio' de tempestades, “apesar dos esforços feitos há ainda muito por fazer”.“Nós estamos a ter um início de verão excecionalmente quente. Tivemos um inverno extremamente chuvoso, o que por si só já dá melhores condições para fogos florestais. Em paralelo tivemos - e ainda temos - milhões de árvores caídas. Isto é um cocktail explosivo", antecipa o deputado do Livre, considerando que a situação pedia "uma ação muito mais musculada" por parte do Estado.