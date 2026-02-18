Livre, PCP e BE pedem apreciação parlamentar para garantir lay-off a 100%

No pedido de apreciação, subscrito pelos dez deputados do Livre, PCP e BE (número mínimo exigido para requerer este instrumento de fiscalização que permite aos deputados alterar ou fazer cessar a vigência de decretos-leis publicados pelo Governo), é defendida a alteração do diploma para estabelecer "que a compensação retributiva emsimplificado corresponda efetivamente a 100% da retribuição normal ilíquida dos trabalhadores".

Os trabalhadores abrangidos pelo lay-off simplificado nas empresas afetadas pelas tempestades vão receber dois terços do salário bruto até ao triplo do salário mínimo nacional e não 100%, como tinha sido inicialmente anunciado pelo Governo PSD/CDS-PP.