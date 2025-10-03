Livre pede explicações a Nuno Melo sobre caças norte-americanos

Rui Tavares exige explicações ao ministro da Defesa sobre os caças americanos que usaram a base das Lajes antes de seguirem para Israel, depois de já sugerido a demissão de Nuno Melo na quinta-feira.

Em campanha em Lisboa, ao lado da socialista Alexandra Leitão, o porta-voz do Livre deixou duras críticas ao Governo e defendeu que cúmplice de genocídio é quem deixa passar caças israelitas e não quem segue numa flotilha humanitária, em resposta às criticas feitas pelo Ministro que classificou os ativistas como cúmplices do Hamas.