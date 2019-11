Livre preocupado com abstenção de Joacine Moreira na condenação de ataque à Palestina

É o momento que marca a polémica no interior do Livre. A abstenção de Joacine Katar Moreira abanou o partido que se revê no texto apresentado pelo PCP.



A direção do partido diz-se preocupada com o sentido de voto da única deputada e assume que Joacine foi contra o programa eleitoral e tomadas de posição oficiais que defendem a autonomia do território e o reconhecimento do Estado da Palestina.