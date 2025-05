Livre preocupado com "direita radicalizada em maré alta"

O Livre reagiu com "umas palmas tímidas" aos primeiros resultados com "grande preocupação" porque mostram "uma direita radicalizada que continua em maré alta".

O crescimento da direita radicalizada preocupa o Livre porque "um país não cresce, nem é um país bom quando o ódio se instala".



"Termos um cenário com uma direita radicalizada mais em maré alta é um cenário que nos preocupa", afirmou Isabel Mendes Lopes, numa primeira declaração do partido.



Ainda assim, as projeções dão um crescimento do partido, o que "está em linha com os objetivos que o Livre traçou", de crescer e de "chegar a mais pessoas".