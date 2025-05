Livre quer fazer história em Braga

"Nós falamos para ser maioria e não para ser nicho", disse.







Na estreia em Braga, terra natal do líder da Iniciativa Liberal, Rui Tavares assumiu o desejo de ser a quarta força política e partiu ao ataque contra a IL e as alterações à constituição que os liberais querem fazer.





Antes do comício que fechou o dia, o líder do partido cruzou-se com o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, e os dois trocaram votos de boa sorte.





Esta quarta-feira, à margem de uma visita ao Centro Hospitalar de Gaia, Rui Tavares saudou ainda a mudança de discurso de Pedro Nuno Santos para um diálogo à esquerda, mas sublinhou que já vem tarde.





Diz que o líder do PS desceu finalmente à terra em vez de andar à caça de gambozinos. Diz-se pronto para um acordo escrito de governação à esquerda, mas avisa que vai ser preciso partir muita pedra.