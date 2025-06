Foto: Tiago Petinga - Lusa

O Livre quer que a taxa reduzida de 6% nestes equipamentos seja prolongada e defende que acabar com a taxa reduzida vai ser negativo não só para o bolso dos contribuintes como para o combate ás alterações climáticas.



Ouvido pela Antena 1, Jorge Pinto, deputado do Livre, aponta o dedo ao Governo e aos grupos parlamentares do PSD e do CDS, e defende que o aumento do IVA na compra destes equipamentos revela uma falta de vontade do executivo.