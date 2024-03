Livre quer novas audiências em Belém depois de todos os votos contados

Foto: Tiago Petinga - Lusa

"Estamos numa situação de grande incerteza no nosso país", afirmou Rui Tavares, após a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que um dos objetivos destas eleições era "clarificar essa crise política".



"Essas eleições não clarificaram essa crise política, porque tal como o Livre disse, em novembro, não era só uma crise política", continuou. "Temos uma crise política com elementos de crise de regime".



Além de não se clarificar a crise política com as Legislativas do passado domingo, disse Rui Tavares, um desses "elementos de crise de regime" agravou com o crescimento de "um populismo autoritário" nestas eleições, "com um discurso eficaz mas desonesto, de mentira, de divisão e de ódio".



"Um discurso que pretende envergonhar os portugueses por aquilo que conquistámos durante 50 anos de 25 de Abril", disse ainda.



O Livre acredita que "existe uma maneira, que não é menos eficaz, (...) e faz crescer em maturidade a nossa própria democracia, com um discurso que seja de verdade, que seja de pedagogia democrática, que contrarie a demagogia com civismo e que seja de futuro".



Nesse sentido, o Livre considera importante "respeitar os processos", lembrando que ainda faltam contabilizar os votos das comunidades emigrantes.



"Os votos das nossas comunidades, dos nossos emigrantes na Europa e fora da Europa, ainda têm um peso, não só matematicamente mas como uma hipótese realista, e podem alterar o resultado final eleitoral".



Rui Tavares admitiu ainda que, apesar de o presidente da República ter a liberdade de ouvir os partidos em qualquer altura, o partido acredita que se justifica novas audiências após serem conhecidos os resultados finais eleitorais.



"É claro e justificado fazer novas audiências após contados os resultados finais, por respeito a todos os eleitores".