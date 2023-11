O reconhecimento da independência da Palestina vai voltar a ser uma prioridade para o Livre, na próxima legislatura. Na cerimónia que assinalou os dez anos do partido, esta noite, em Lisboa, Rui Tavares lembrou os luso-palestinianos que perderam a vida em Gaza e apelou a um cessar-fogo imediato.

Quanto aos objetivos para a próxima legislatura, o deputado único do Livre mostra-se otimista no crescimento do partido e insiste na criação de uma agência portuguesa para o hidrogénio.



Rui Tavares diz, ainda, que quer ajudar a esquerda a ganhar, afastando partidos extremistas.