Livre. Rui Tavares deixa de ser co-porta voz, entra Jorge Pinto

Rui Tavares vai deixar de ser co-porta voz do Livre no Congresso do partido, que se realiza em Sintra, nos dias 10, 11 e 12 de julho. O fundador do Livre não deixa a direção, mas vai haver renovação interna. Isabel Mendes Lopes, que se mantém como co-porta voz, terá a seu lado Jorge Pinto, deputado e candidato nas últimas eleições presidenciais.