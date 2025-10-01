Livre/BE. Navegar, do Seixal a Gaza, e o aluno mal-comportado da AR

Na baía do Seixal, os dirigentes partidários contaram com a ajuda dos candidatos locais para fazer um diagnóstico sobre a habitação, enquanto se apontava, a poucos metros dali, para os guindastes que indicam que estão a nascer mais casas, mas que os candidatos e os líderes avisam que só poucos poderão pagar.





No final da viagem, a preocupação com outro barco. Joana Mortágua confirma que está tudo bem com "a Mariana" e restante tripulação da flotilha humanitária com destino a Gaza. Houve barcos cercados nas horas anteriores. A coordenadora do Bloco de Esquerda vai numa dessas embarcações, que de manhã estava a menos de 100 milhas do destino, numa "fase crítica".





todos "os que forem humanistas" devem reconhecer que a proteção e segurança dos ativistas têm de ser garantidas. De pés molhados e junto a uma embarcação de pesca artesanal, escutaram queixas e sugestões, e mesmo quando havia quem chamasse pelo Chega e ficasse desiludido com aquela comitiva, Rui Tavares falou do partido de André Ventura, a propósito da revisão do Código de Conduta dos Deputados. Rui Tavares avisa que até as visitas escolares são interrompidas pela conduta dos deputados do Chega. Joana Mortágua acena que sim com a cabeça, e confirma que também ela já foi vítima de ataques verbais no Parlamento. Em declarações aos jornalistas, a antiga deputada quis deixar um apelo para que não se tirem os olhos da flotilha, mas não revelou detalhes sobre em que ponto está o diálogo do BE com o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a proteção dos intervenientes.Rui Tavares quis acrescentar que compreende que haja visões diferentes sobre a iniciativa, mas sugere:Os dois dirigentes partidários foram do Seixal para Almada, para o areal da Costa da Caparica, onde tinham encontro marcado com a associação de pescadores Ala-Ala., e mesmo quando havia quem chamasse pelo Chega e ficasse desiludido com aquela comitiva, Rui Tavares falou do partido de André Ventura, a propósito da revisão do Código de Conduta dos Deputados.Rui Tavares dá o exemplo do Parlamento Europeu - onde os deputados podem perder uma parte do salário se violarem as regras - e admite que o seu grupo parlamentar pode vir a contribuir com propostas, depois do repto do Presidente da Assembleia da República para que se debata o tema com iniciativas partidárias. O porta-voz do Livre refere mesmo que se trata de uma "evolução do pensamento" de Aguiar-Branco.. Joana Mortágua acena que sim com a cabeça, e confirma que também ela já foi vítima de ataques verbais no Parlamento.





A caravana do Livre seguiu depois a solo para Setúbal, onde a candidatura autárquica não inclui o Bloco de Esquerda, e Rui Tavares fechou o dia numa conversa com alunos do Politécnico de Setúbal.