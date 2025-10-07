Loures não precisa de xerifes, garante Raimundo

Paulo Raimundo e o candidato da CDU à autarquia, Gonçalo Caroço, distribuíram folhetos aos transeuntes, entraram em lojas e ouviram queixas dos comerciantes sobre a insegurança no concelho.





Uma comerciante contou que há situações em que chamam a polícia, mas a PSP não comparece porque não há viaturas. O candidato Gonçalo Caroço considera a situação da segurança no concelho "muito grave".

No discurso que fez no final da arruda o líder do PCP, numa indireta ao atual presidente da Câmara e recandidato pelo PS, disse que Loures "não é o Texas, não há xerifes, há povo, há participação, espaço para construir uma Loures melhor".





O secretário geral do PCP criticou aqueles que tiraram a polícia das ruas, e acrescentou que "não vale a pena virem uns de lagrimas de crocodilo falarem da insegurança quando são os responsáveis por terem acabado com a polícia de proximidade".





"Sem polícia de proximidade, sem luz, sem vida nas ruas" não se consegue garantir a segurança das pessoas. "Vida nas ruas é uma vida segura", rematou Paulo Raimundo.

Paulo Raimundo mostrou-se convicto que é possível a coligação de esquerda recuperar a autarquia de Loures, que os comunistas perderam para os PS nas últimas autárquicas, afirmou que não há uma política autárquica em Loures ao serviço de todos, "".A habitação é outro tema incontornável em Loures. O candidato da CDU Gonçalo Caroço, considera que oe dentro de uma visão global da área metropolitana de Lisboa e garantiu que com ele à frente dos destinos de Loures